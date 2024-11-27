Fenerbahçe - Slavia Prag maçında kimler eksik? Muhtemel 11 belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 12:03 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:08

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sarı lacivertli ekip ligde Slavia Prag ile yarın karşı karşıya gelecek. Takımlarda eksik olan oyuncular ve muhtemel 11'ler de belli oldu. Fenerbahçe'de 5 oyuncu forma giymeyecek.

Tüm dünyada takip edilen Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken FB - Slavia Prag​ karşılaşması oynanacak. Futbolseverler ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde​ ve Rodrigo Becao​'nun neden oynamadığını araştırdı. ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, JAYDEN OOSTERWOLDE VE RODRİGO BECAO NEDEN YOK, SAKAT MI? Slavia Prag müsabakasına Fenerbahçe​ 3 eksikle çıktı. Alkmaar maçında sarı kart gören Becao'nun yanında Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle yer almayacak. SLAVİA MAÇINDA MERT HAKAN YANDAŞ OYNAMAYACAK MI? Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat'ın yanında Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı. Yandaş, grip olması sebebiyle karşılaşmada forma giymeyecek. UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan Çekya maçında yer almayacak. Sarı lacivertli ekibin maç kamp kadrosundaki isimler şöyle: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun. FENERBAHÇE - SLAVİA MAÇI HANGİ KANALDA? Avrupa Lig'nde yarış sürerken FB deplasmana gidiyor. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarından izleyebilecek. İlgili Haberler Fenerbahçe transfer rotasını milli yıldıza çevirdi! Ocakta gelmek için ikna edildi Fenerbahçe'yi elemişti! Galatasaray'dan Icardi ve Osimhen'in yanına bir yıldız daha