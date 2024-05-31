Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu

31 May 2024 18:31 - Güncelleme : 31 May 2024 18:32

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Duyuru, ünlü takımın resmi websitesinde yayınlandı.

Fenerbahçe, Kartal'a hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunarak, gelecekte başarılar diledi;

"İsmail Kartal'a her şey için teşekkür ediyoruz. Renklerine, tarihine bağlı olduğun; formasını onurla taşıyıp temsil ettiğin Fenerbahçemizle gösterdiğin eşsiz mücadele, hem senin hem de milyonlarca Fenerbahçelinin hayallerini gerçeğe dönüştürme inancıydı. Ne sen bu kulübe olan inancını kaybettin ne de milyonlarca Fenerbahçeli sana olan desteğini. Duruşun, değerlerin, bağlılığın ve Fenerbahçeliliğin için teşekkür ederiz. Emeklerin için minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yedirenleri unutmayacak ve onlarla mücadelemiz sürecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha güçlü bir şekilde dile getiriyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."