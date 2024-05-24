Fenerbahçe, THY Euroleague Final Four yarı final maçında 73-57 yenildi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 21:37 - Güncelleme : 24 May 2024 21:40
Fenerbahçe, THY Euroleague Final Four yarı final maçında Panathinaikos'a karşı oynadı ve 73-57 mağlup oldu. Finalde hangi takım Panathinaikos ile karşılaşacak? Fenerbahçe'nin performansı nasıldı, neler oldu? İşte detaylar...
Berlin'de gerçekleşen THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe, Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Maça yüksek beklentilerle çıkan Fenerbahçe, Panathinaikos'a 73-57 yenilerek turnuvadan elendi.
İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Panathinaikos'a karşı koyamadı.
Panathinaikos, finalde Real Madrid-Olympiakos maçının galibi ile mücadele edecek.
Fenerbahçe'nin THY Euroleague Final Four'daki bu mağlubiyeti, takımın Avrupa macerasının sonu oldu.
Panathinaikos'un güçlü performansı karşısında zorlanan sarı-lacivertliler, turnuvaya yarı finalde veda etti.
Panathinaikos ise finaldeki rakibini bekliyor.
Kaynak: TGRT Haber