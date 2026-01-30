Menü Kapat
TGRT Haber
Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

Fenerbahçe transfer haberleri Lookman, Kante son dakika transfer söylentileri ile gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri ile konuşulmaya devam ederken Lookman ve Kante isimlerinin yanı sıra Jhon Duran ile ilgili de yeni bir son dakika iddiası ortaya atıldı. Süper Lig’de transfer gündemi hız kazanırken, Fenerbahçe ile Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği bir isim üzerinden dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Avrupa’da forma giyen yıldız hücumcunun Türkiye tercihine ilişkin süreç netleşme aşamasına gelirken, sarı-lacivertli kulüp hem gelen transferler hem de olası ayrılıklarla yoğun bir dönemden geçiyor. Peki, Fenerbahçe Lookman ile anlaştı mı? İşte Fenerbahçe transfer haberleri…

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe'ye geliyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 21:39

Kış transfer dönemine hızlı başlayan ’de önemli isimlerle ilgili gelişmeler peş peşe geliyor. Sarı-lacivertli ekipte hem yeni imzalar hem de ayrılıklar konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Fenerbahçe transfer haberleri ardı arkası kesilmiyor. Son dakika transfer haberleri daha çok Fenerbahçe tarafında Lookman ve Kante isimleri ile öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe transfer söylentileri ve son durum…

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına temaslarını yoğunlaştırdı ve birden fazla isimle eş zamanlı görüşmeler yürüttü. Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok’u kadrosuna katarak transfer çalışmalarında dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Yönetimin bu hamlelerin ardından üç transferi daha kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

Transfer sürecinde gündeme gelen isimler arasında Ademola Lookman, N’Golo Kante ve Sidiki Cherif yer alıyor. Bu üç futbolcuyla ilgili görüşmelerde önemli aşamalar kaydedildi. Fenerbahçe cephesinde yeni imzaların duyurulması için geri sayım başlarken, mevcut kadroda da bazı oyuncularla yolların ayrılması ihtimali güçlendi.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

FENERBAHÇE LOOKMAN İLE ANLAŞTI MI?

Uzun süredir hem Fenerbahçe hem de Galatasaray tarafından izlenen Ademola Lookman konusunda süreç netleşti. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki hücumcu ile yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncu cephesinde söz kesildi. Lookman ile yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde bir maaş üzerinde uzlaşıldı.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun kulübü Atalanta ile yürütülen bonservis görüşmelerinde de son aşamaya geldi. İtalyan temsilcisinin talep ettiği rakama en fazla yaklaşan kulübün Fenerbahçe olduğu bildirildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sunan Lookman’ın, kulübüyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

JHON DURAN FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Fenerbahçe’de transfer gelişmelerinin yanı sıra kadrodan ayrılacak isimler de gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri’nin kiralık transferi için Juventus ile anlaşma sağladı ancak oyuncunun bonservisiyle ayrılmak istemesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Bunun ardından İtalyan kulübü, Fenerbahçe’nin bir diğer golcüsü Jhon Duran ile ilgilenmeye başladı.

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgiye göre, Kolombiyalı forvet Jhon Duran kiralık olarak Lille’e transfer olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki oyuncunun mevcut kiralık sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor. Duran, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

#Spor
#Fenerbahçe
#Aktüel
