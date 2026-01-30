Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Lookman Fenerbahçe’ye geliyor mu?

Kış transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe’de önemli isimlerle ilgili gelişmeler peş peşe geliyor. Sarı-lacivertli ekipte hem yeni imzalar hem de ayrılıklar konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Fenerbahçe transfer haberleri ardı arkası kesilmiyor. Son dakika transfer haberleri daha çok Fenerbahçe tarafında Lookman ve Kante isimleri ile öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe transfer söylentileri ve son durum…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına temaslarını yoğunlaştırdı ve birden fazla isimle eş zamanlı görüşmeler yürüttü. Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok’u kadrosuna katarak transfer çalışmalarında dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Yönetimin bu hamlelerin ardından üç transferi daha kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planladığı öğrenildi.

Transfer sürecinde gündeme gelen isimler arasında Ademola Lookman, N’Golo Kante ve Sidiki Cherif yer alıyor. Bu üç futbolcuyla ilgili görüşmelerde önemli aşamalar kaydedildi. Fenerbahçe cephesinde yeni imzaların duyurulması için geri sayım başlarken, mevcut kadroda da bazı oyuncularla yolların ayrılması ihtimali güçlendi.

FENERBAHÇE LOOKMAN İLE ANLAŞTI MI?

Uzun süredir hem Fenerbahçe hem de Galatasaray tarafından izlenen Ademola Lookman konusunda süreç netleşti. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki hücumcu ile yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncu cephesinde söz kesildi. Lookman ile yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde bir maaş üzerinde uzlaşıldı.

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun kulübü Atalanta ile yürütülen bonservis görüşmelerinde de son aşamaya geldi. İtalyan temsilcisinin talep ettiği rakama en fazla yaklaşan kulübün Fenerbahçe olduğu bildirildi. Bu sezon Atalanta formasıyla 19 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sunan Lookman’ın, kulübüyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

JHON DURAN FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Fenerbahçe’de transfer gelişmelerinin yanı sıra kadrodan ayrılacak isimler de gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri’nin kiralık transferi için Juventus ile anlaşma sağladı ancak oyuncunun bonservisiyle ayrılmak istemesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Bunun ardından İtalyan kulübü, Fenerbahçe’nin bir diğer golcüsü Jhon Duran ile ilgilenmeye başladı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgiye göre, Kolombiyalı forvet Jhon Duran kiralık olarak Lille’e transfer olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki oyuncunun mevcut kiralık sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor. Duran, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.