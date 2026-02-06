Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe’de forvet transferi için geçen isimler

Fenerbahçe’de ara transfer döneminin son günleri oldukça hareketli geçiyor. Sarı-lacivertli ekipte santrfor hattına yapılması planlanan takviye, kadrodaki yabancı sayısı nedeniyle henüz resmiyet kazanamadı. İşte Fenerbahçe forvet transferi için ismi geçen futbolcular ve transferde son dakika gelişmeleri…

Fenerbahçe’de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından golcü arayışı hız kazandı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte birçok yabancı santrforla temas kurarken listenin ilk sıralarında farklı liglerden dikkat çeken isimler yer aldı. Darwin Nunez gündeme gelse de Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe forması giymeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Bunun üzerine alternatif isimler üzerinden görüşmeler yoğunlaştı.

Bu isimler arasında Al-Hilal forması giyen Brezilyalı Marcos Leonardo da yer aldı. Suudi Arabistan temsilcisinin oyuncunun ayrılığına izin verdiği, 22 yaşındaki santrforun da transfere olumlu yaklaştığı aktarıldı. Ancak transfer ihtimali en yüksek futbolcu olarak Brian Brobbey ön plana çıktı. Fenerbahçe’nin, Sunderland forması giyen Hollandalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

Brian Brobbey, sezon başında Ajax’tan Sunderland’e 20 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 1.80 boyundaki 24 yaşındaki forvet, İngiliz ekibiyle bu sezon 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Brobbey’in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe cephesinde oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmasına rağmen transferin önündeki en büyük engel yabancı kontenjanı oldu.

Sarı-lacivertlilerin forvet transferini tamamlayabilmesi için kadrodan iki yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor. Bu doğrultuda ilk ayrılığın Jhon Duran ile gerçekleşmesi bekleniyor. Kolombiyalı oyuncunun Rus ekibi Zenit ile anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği ifade ediliyor. Bu gelişmenin ardından gözler ikinci ayrılığa çevrildi.

İkinci yabancı ayrılığı için gündeme gelen isim Fred oldu. Matteo Guendouzi ve N’Golo Kante transferlerinin ardından Brezilyalı orta saha için yeni bir takım arayışı başladı. 32 yaşındaki futbolcuya gelen tekliflere rağmen Fred’in İstanbul’da kalmak istediğini ve mevcut düzenini bozmak istemediğini dile getirdiği aktarıldı. Zamanın daralmasıyla birlikte yönetim, oyuncu için farklı formüller üzerinde durdu.

Bu süreçte Fred’in Palmeiras’a önerildiği öğrenildi. Brezilya ekibinin transfere sıcak baktığı ancak oyuncuyu kiralık değil, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği belirtildi. Palmeiras’ın bonservis bedeli ödemek istememesi ve sözleşme feshi talebi, Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul edilmedi. Ara transfer döneminin bu gece sona erecek olması nedeniyle süreç kritik bir aşamaya girdi. Santrfor transferinin gerçekleşmemesi halinde teknik direktör Domenico Tedesco’nun, 9 numara bölgesinde Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif’i değerlendirmesi bekleniyor.