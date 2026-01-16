Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Editor
Editor
 TGRT Haber

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe transfer haberleri Lookman, Kante son dakika transfer gelişmeleri ile takip ediliyor. Vedat Muriqi Fenerbahçe transfer iddiaları sonrası FB transfer haberleri son dakika gelişmeleriyle son durum şekillenmeye başladı. Fenerbahçe, hücum ve orta saha başta olmak üzere kritik bölgeler için önemli isimlerle temaslarını sürdürüyor. Avrupa ve Suudi Arabistan hattında devam eden görüşmelerde hem bonservis hem de maaş detayları netleşmeye başlarken, transfer masasında aynı anda birden fazla dosya bulunuyor. Yönetimin yürüttüğü pazarlıklar, kulüpler ve oyuncu temsilcileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda şekilleniyor ve sürecin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. İşte Fenerbahçe transfer haberleri Lookman ve Kante transferinde son durum…

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 20:00

Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, teknik heyetin raporu doğrultusunda temaslarını hızlandırmış durumda. Gündemde Lookman, Kante ve Vedat Muriqi isimleri var. Fenerbahçe’de 3 oyuncu ile ilgili transfer görüşmeleri hızlandı.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak kadrosuna Musaba ve Guendouzi’yi kattı. Yönetim, bu hamlelerin ardından çalışmalarını sürdürerek orta saha ve hücum hattı için yeni transferler üzerinde duruyor. Başkan Sadettin Saran yönetiminde yürütülen süreçte, teknik direktör Domenico Tedesco’nun talepleri doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kurulmuş durumda. Görüşmelerde hem bonservis bedelleri hem de maaş şartları detaylı şekilde ele alınıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, transfer listesindeki isimlerle yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Yönetim, özellikle Avrupa’da forma giyen ve yüksek profilli oyuncularla pazarlıklarını sürdürüyor. Transfer döneminde kadro kalitesini yukarı çekmek isteyen sarı-lacivertliler, eş zamanlı olarak birden fazla transferi sonuçlandırmak için yoğun bir program yürütüyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

FENERBAHÇE KANTE TRANSFER GELİŞMESİ

Fenerbahçe’de gündemin en sıcak başlıklarından biri N’Golo Kante transferi oldu. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad forması giyen Fransız yıldız için tüm imkanlar seferber edildi. Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek, transfer görüşmeleri kapsamında Suudi Arabistan’a giderek temaslarda bulundu ve ardından İstanbul’a döndü.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Kante Al Ittihad’ın sunduğu 2 yıllık, 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcuya 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği iddia ediliyor. Kante’nin, kulübünde kazandığı yıllık 25 milyon eurodan vazgeçerek bu teklifi kabul ettiği, ayrıca sözleşmesinin son 6 ayındaki yaklaşık 12 milyon euroluk maaşından feragat ederek bonservis bedeli ödenmeden transferin tamamlanmasının planlandığı iddialar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ LOOKMAN ANLAŞTI MI?

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan bir diğer önemli isim Atalanta forması giyen Ademola Lookman oldu. Yönetimin, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle prensipte anlaşmaya vardığı ve yıllık yaklaşık 9 milyon euro maaş teklif ettiği konuşuluyor. Oyuncu cephesinde anlaşma sağlanırken, kulüpler arasındaki bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe’nin Atalanta’ya 30 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu, İtalyan kulübünün ise 40 milyon euro talep ettiği iddia edilmekte. Lookman’ın, Domenico Tedesco’nun hücum planlamasında önemli bir yere sahip olduğu aktarılırken, görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Taraflar arasında temaslar sürerken henüz resmi imza aşamasına geçilmedi.

Fenerbahçe transfer haberleri: Lookman, Kante, Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer olacak mı?

VEDAT MURİQİ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Vedat Muriqi cephesinde ise sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Eski Fenerbahçe golcüsü, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 18 maçta 11 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli santrforu transfer listesine alırken, teknik direktör Domenico Tedesco’dan gelecek raporu bekliyor. Vedat

#Aktüel
