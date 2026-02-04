Fenerbahçe Transfer Haberleri: Son Dakika Kante transferi bitti, forvet için Brian Brobbey gündemde

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Yapılan transferler ve ayrılıklar ile devre arasına hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transferin son günlerinde özellikle forvet hattı için yeni isimleri gündeme aldı. İşte Fenerbahçe transfer haberleri…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı başlayan kulüpler arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif’i kadrosuna dahil ederek sezonun ikinci yarısı öncesinde takım yapısını güçlendirdi. Fenerbahçe yeni transferlerini, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde lisans işlemlerini tamamladı ve transfer süreçlerini resmiyete taşıdı.

Öte yandan Fenerbahçe’de ayrılıklar da yaşandı. Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz ve Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı. Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, yeni transferi N’Golo Kante’nin lisansını da TFF’ye bildirdi.

FENERBAHÇE'NİN KANTE TRANSFERİ MALİYETİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin transferini resmen duyurdu. TFF’de yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, 34 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kante’nin İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada transferin mali detayları da paylaşıldı. Buna göre N’Golo Kante’ye 14 milyon 400 bin euro imza parası ödenecek. Fransız futbolcu, bu sezonun kalan bölümü için 5,5 milyon euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise sezon başına 11 milyon euro ücret alacak. Kante, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİ SON DAKİKA

Ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala Fenerbahçe’de forvet arayışı gündemdeki yerini koruyor. Avrupa listelerinin teslim süresinin yaklaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli yönetim, hücum hattı için temaslarını yoğunlaştırdı. Jhon Duran’ın Zenit’e transfer olmasının ardından Sörloth ve Lookman girişimlerinden sonuç alınamadı.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, daha önce menajerler aracılığıyla önerilen Brian Brobbey için yeniden harekete geçti. Hollanda Milli Takımı formasını da giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 resmi maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti. Brobbey’in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ederken, piyasa değeri 20 milyon euro olarak biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ DARWİN NUNEZ NE OLDU?

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde forvet için rotasını İngiltere’ye çevirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, Premier Lig’den bir isim için temaslarda bulundu. Ancak bu süreçte Darwin Nunez ile ilgili resmi bir gelişme paylaşılmadı. Son gelişmelere göre, Fenerbahçe’nin forvet transferi konusunda öncelikli gündeminde Brian Brobbey yer alıyor. Darwin Nunez ile ilgili son girişimlerin ise olumsuz sonuçlandığı iddia edilmekte.