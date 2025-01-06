Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Ocak 2025 23:39 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 23:40

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası ZTK katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmamışken Sarı Lacivertli yönetimin henüz net bir tavır ortaya koymaması da tartışmalara sebep oldu.