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Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 23:39 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 23:40
Fenerbahçe Türkiye Kupası&#039;na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası ZTK katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmamışken Sarı Lacivertli yönetimin henüz net bir tavır ortaya koymaması da tartışmalara sebep oldu.

Fenerbahçe​, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu​'na Ziraat Türkiye Kupası​'na katılmama kararını iletmişti.

Sonrasında yapılan toplantılarda kararın yeniden değerlendirildiği iddia edildi.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor - 1. Resim

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASINA KATILACAK MI?

Fenerbahçe yaklaşık bir ay önce TFF'ye resmi olarak bu sezon kupaya katılmayacağını açıklamıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan toplantılar, kulübün kararını tekrar masaya yatırmasına neden oldu.

Asbaşkan Acun Ilıcalı, Hatayspor maçı sonrası, Türkiye Kupası'na katılım konusunun yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor - 2. Resim

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI İHTİMALLERİ

İddialara göre Fenerbahçe kupaya katılma kararı alırsa genç kadrosunu sahaya sürecek.

Takımın kupaya katılma kararında geç kalınırsa cezai yaptırımla karşılaşma ihtimali de var.

Öte yandan son ihtimal ise kupaya katılmama kararında devam etmesi ve kupaya katılmaması.

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Kaynak: TGRT Haber
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