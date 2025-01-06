Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Yönetimde belirsizlik devam ediyor
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası ZTK katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmamışken Sarı Lacivertli yönetimin henüz net bir tavır ortaya koymaması da tartışmalara sebep oldu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu'na Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararını iletmişti.
Sonrasında yapılan toplantılarda kararın yeniden değerlendirildiği iddia edildi.
FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASINA KATILACAK MI?
Fenerbahçe yaklaşık bir ay önce TFF'ye resmi olarak bu sezon kupaya katılmayacağını açıklamıştı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan toplantılar, kulübün kararını tekrar masaya yatırmasına neden oldu.
Asbaşkan Acun Ilıcalı, Hatayspor maçı sonrası, Türkiye Kupası'na katılım konusunun yönetim kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti.
FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI İHTİMALLERİ
İddialara göre Fenerbahçe kupaya katılma kararı alırsa genç kadrosunu sahaya sürecek.
Takımın kupaya katılma kararında geç kalınırsa cezai yaptırımla karşılaşma ihtimali de var.
Öte yandan son ihtimal ise kupaya katılmama kararında devam etmesi ve kupaya katılmaması.