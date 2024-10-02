Fenerbahçe Twente ile karşılaştığı 4 maçında 3'ünü kazandı

02 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:13

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Twente istatistikleri merak ediliyor.

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nde Twente​ ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Hollanda​'da oynanacak olan karşılaşmada temsilcimiz 3 puanı alarak ilk sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Twente istatistikleri merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE-TWENTE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Twente tarihleri boyunca toplam 4 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların üçünde sahadan galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler toplam 8 kere fileleri havalandırdı.

Twente ise bu karşılaşmaların sadece bir tanesini kazandı ve toplam 3 gol attı.

Karşılaşmaların tarihleri ve kart istatistikleri ise şöyle: