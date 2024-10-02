Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe Twente ile karşılaştığı 4 maçında 3'ünü kazandı

Fenerbahçe Twente ile karşılaştığı 4 maçında 3'ünü kazandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:13
Fenerbahçe Twente ile karşılaştığı 4 maçında 3&#039;ünü kazandı

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Twente istatistikleri merak ediliyor.

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nde Twente​ ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Hollanda​'da oynanacak olan karşılaşmada temsilcimiz 3 puanı alarak ilk sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Twente istatistikleri merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe Twente ile karşılaştığı 4 maçında 3'ünü kazandı - 1. Resim

FENERBAHÇE-TWENTE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Twente tarihleri boyunca toplam 4 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların üçünde sahadan galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler toplam 8 kere fileleri havalandırdı.

Twente ise bu karşılaşmaların sadece bir tanesini kazandı ve toplam 3 gol attı.

Karşılaşmaların tarihleri ve kart istatistikleri ise şöyle:

  • Konferans Ligi | 31 Ağustos 2023 | Twente-Fenerbahçe | Sonuç 0:1 | Sarı kart 3:5 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:1
  • Konferans Ligi | 24 Ağustos 2023 | Fenerbahçe-Twente | Sonuç 5:1 | Sarı kart 2:1 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:1 | Penaltı 1:0
  • Avrupa Ligi | 2 Aralık 2009 | Twente-Fenerbahçe | Sonuç 0:1 | Sarı kart 3:5 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0
  • Avrupa Ligi | 17 Eylül 2009 | Fenerbahçe-Twente | Sonuç 1:2 | Sarı kart 1:3 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
Fenerbahçetwenteuefa avrupa ligihollandafutbol

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...