Fenerbahçe Twente ile karşılaştığı 4 maçında 3'ünü kazandı
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Twente istatistikleri merak ediliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Hollanda'da oynanacak olan karşılaşmada temsilcimiz 3 puanı alarak ilk sıralara yerleşmeyi hedefliyor.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Twente istatistikleri merak edilmeye başlandı.
FENERBAHÇE-TWENTE İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe ile Twente tarihleri boyunca toplam 4 kere karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların üçünde sahadan galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler toplam 8 kere fileleri havalandırdı.
Twente ise bu karşılaşmaların sadece bir tanesini kazandı ve toplam 3 gol attı.
Karşılaşmaların tarihleri ve kart istatistikleri ise şöyle:
- Konferans Ligi | 31 Ağustos 2023 | Twente-Fenerbahçe | Sonuç 0:1 | Sarı kart 3:5 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:1
- Konferans Ligi | 24 Ağustos 2023 | Fenerbahçe-Twente | Sonuç 5:1 | Sarı kart 2:1 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:1 | Penaltı 1:0
- Avrupa Ligi | 2 Aralık 2009 | Twente-Fenerbahçe | Sonuç 0:1 | Sarı kart 3:5 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0
- Avrupa Ligi | 17 Eylül 2009 | Fenerbahçe-Twente | Sonuç 1:2 | Sarı kart 1:3 | Sarıdan-kırmızı kart 0:0 | Kırmızı kart 0:0 | Penaltı 0:0