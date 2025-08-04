Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? Kura çekilişi bugün 13.00'te

Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekiliyor. Türkiye temsilcisi Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de bugün kura çekimi sonrası netleşecek. FB, Feyenoord'u yenerse play off turunda mücadele edecek.

FENERBAHÇE UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi durumunda play off etabına katılacak. Sarı lacivertli ekibin UEFA kura çekimi bugün 13.00'te başlayacak ve FB TV ekranlarından takip edilebilecek. Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda play off turunda Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bugün İsviçre'nin Lyon kentinde çekilecek olan UEFA kura çekiminin ardından sarı lacivertli ekibin rakibini yenmesi halinde play off turunda mücadele edeceği muhtemel rakibi belli oldu. Kura çekimi bugün 13.00'te başlarken binlerce futbolsever ekran karşısına geçecek. Kura çekimi canlı yayın bilgileri belli oldu, UEFA kura çekimi bugün FB TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bugün İsviçre'nin Lyon kentinde düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi için bekleyiş devam ediyor. Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılırken sarı lacivertli ekibin yer aldığı kura, 13.00'te başlayacak. Beşiktaş ve Başakşehir'in bulunduğu Konferans Ligi kura çekimi ise bugün 15.00'te gerçekleşecek.