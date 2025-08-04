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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? Kura çekilişi bugün 13.00'te

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi kura çekimi bugün İsviçre'de gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği play off turu kura çekiminin yayınlandığı kanal belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibini yenmesi durumunda muhtemel rakibinin belli olacağı Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı yayın bilgileri duyuruldu.

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Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? Kura çekilişi bugün 13.00'te
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:28

Dünyanın her yerinden takip edilen , Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde turu kuraları bugün çekiliyor. Türkiye temsilcisi 'nin muhtemel rakibi de bugün sonrası netleşecek. FB, 'u yenerse play off turunda mücadele edecek.

FENERBAHÇE UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi durumunda play off etabına katılacak. Sarı lacivertli ekibin UEFA kura çekimi bugün 13.00'te başlayacak ve FB TV ekranlarından takip edilebilecek. Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda play off turunda - ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? Kura çekilişi bugün 13.00'te

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Bugün İsviçre'nin Lyon kentinde çekilecek olan UEFA kura çekiminin ardından sarı lacivertli ekibin rakibini yenmesi halinde play off turunda mücadele edeceği muhtemel rakibi belli oldu. Kura çekimi bugün 13.00'te başlarken binlerce futbolsever ekran karşısına geçecek. Kura çekimi canlı yayın bilgileri belli oldu, UEFA kura çekimi bugün FB TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı hangi kanalda yayınlanıyor? Kura çekilişi bugün 13.00'te

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bugün İsviçre'nin Lyon kentinde düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi için bekleyiş devam ediyor. Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılırken sarı lacivertli ekibin yer aldığı kura, 13.00'te başlayacak. Beşiktaş ve Başakşehir'in bulunduğu Konferans Ligi kura çekimi ise bugün 15.00'te gerçekleşecek.

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ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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