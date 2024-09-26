Fenerbahçe, Union SG ile oynadığı 2 maçın birinde galibiyet diğerinde mağlubiyet aldı

26 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:54

Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün UNion SG karşısında ilk UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıkacak. Taraftarların gündeminde Fenerbahçe'nin Union SG ile oynadığı bütün maçlar, istatistikleri yer alıyor.

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var

UEFA Avrupa Ligi kapsamında temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün Union SG ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Saat 19.45'te oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin Union SG karşısındaki istatistikleri merak edilmeye başladı.

FENERBAHÇE'NİN UNİON SG İLE OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe tarih boyunca Union SG ile sadece iki kere karşı karşıya geldi.

Bu maçların deplasmanda oynanan karşılaşmasını sarı-lacivertliler kazanırken, Kadıköy'de ise Union SG'ye mağlup oldu.

Fenerbahçe bu karşılaşmalarda toplam 3 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin Union SG karşısında oynadığı maçların detaylı istatistikleri ise şöyle:

UEFA Konferans Ligi | 14 Mart 2024 | Fenerbahçe-Union SG | 0:1

UEFA Konferans Ligi | 7 Mart 2024 | Union SG-Fenerbahçe | 0:3

FENERBAHÇE VE UNİON SG KADRO DEĞERİ

En değerli oyuncusu 10 milyon Euro bonservis bedeline sahip olan Koki Machida olan Union SG'nin kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 77.30 milyon Euro olarak belirtiliyor.

231.35 milyon Euro kadro değeri olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kadrosunda ise en değerli bonservis bedeline sahip olan oyuncu olarak 22 milyon Euro ile Sofyan Amrabat yer alıyor.