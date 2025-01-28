Fenerbahçe üst tura nasıl çıkar? Avrupa Ligi tur atlama ihtimalleri

28 Ocak 2025 14:18 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:22

Fenerbahçe'nin üst tura nasıl çıkacağı taraftarın gündemine yerleşti. Avrupa Ligi'nde mücadele devam ederken Fenerbahçe'nin üst tura çıkma ihtimalleri ve senaryoları gündeme geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kritik virajda! Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesi devam ediyor. 7. hafta karşılamalarında Fenerbahçe, Lyon ile golsüz berabere kalmıştı. 30 Ocak akşamı oynanacak olan maçla beraber üst tur durumu belli olacak.

Olimpik Lyon'la berabere kalması üzerine 9 puana ulaşan FB, rakibini deplasmanda mağlup etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE ÜST TURA NASIL ÇIKAR?

Sarı lacivertli ekip ligin 7. haftasında oynanan Lyon müsabakasında 0-0 beraber kalarak üst tur şansını son tura bırakmıştı. Fenerbahçe, rakibini yenmesi halinde ilk 24 takım arasında olacak ve üst tura çıkacak.

Üst tura çıkmak için galibiyet alması gerekiyor. Fenerbahçe şu an ligde 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Temsilcimiz 12 puana ulaşması halinde Glasgow Rangers-Union Saint-Gilloise, PAOK-Real Sociedad ve Ferencvaros-AZ Alkmaar karşılaşmalarının sonucuna göre birkaç basamak daha yükselebilir.

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

FB rakibi ile beraber kalırsa 9 ve 10 puanı olan takımların maç sonuçları önemli olacak. Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı var.

Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek olan Elfsborg'un 10 puanı olurken FB deplasmanda berabere kalırsa puanı 10 olacak. Böylece averajı -2 olacak.

Tottenham Elfsborg'u yenerse FB, averajla İsveç takımını geride bırakmış olacak. PAOK'un +4, Real Sociedad'ın ise +2 averajı var. FB bu iki takımdan birini geçmesi için PAOK'un ya da Real Sociedad'ın farklı gerekiyor.

Ajax'ın averajı +7 olurken 9 farklı kaybetmesi halinde Fenerbahçe ile puanı ve averajı eşit olacak. 9 puana sahip olan Roma, Eintracht Frankfurt'la mücadele edecek. Mağlup olması halinde sarı lacivertli ekip İtalyan ekibi geride bırakmış oluyor.

Ferencvaros AZ Alkmaar ile karşılaşacak. -1 averajı olan Macaristan temsilcisi, AZ Alkmaar'la berabere kalırsa ligi Fenerbahçe'nin üzerinde tamamlamış olacak. Alkmaar'ın kazanması halinde FB, Ferencvaros'u geçmiş olacak.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND'E YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin rakibine yenilmesi halinde diğer oynanacak olan maçların sonuçları beklenecek.

FENERBAHÇE NE OLURSA ELENİR?

Avrupa Ligi'nde Porto'nun sahasında Maccabi Tel Aviv'i, Twente'nin evinde Beşiktaş'ı ve Braga'nın de taraftarı önünde Lazio'yu en az 2 farklı mağlup etmesi halinde Roma ile Ferencvaros'un alacağı puanlar temsilcimiz Fenerbahçe'nin tur mücadelesini belirlemiş olacak.

Roma ve Ferencvaros son müsabakalarda en az 1 puan alırsa, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa temsilcimiz lige veda edecek.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇI HAKEMİ KİM?

Ligde oynanacak olan müsabakanın hakemi Portekizli hakem Luis Godinho olarak açıklandı. Yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstenirken dördüncü hakem Miguel Nogueira olacak.

VAR hakemi Helder Malheiro, AVAR hakemi ise Fabio Oliveira Melo olacak.