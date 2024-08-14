Fenerbahçe, uzatmalarda elendi! UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek

14 Ağustos 2024 08:50 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 08:52

Fenerbahçe'de Mourinho, Lille maçı sonrası hakeme isyan etti, Avrupa Ligi'ni işaret etti

Fenerbahçe'de Mourinho, Lille maçı sonrası hakeme isyan etti, Avrupa Ligi'ni işaret etti

Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Yeni hedef Avrupa Ligi

Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Yeni hedef Avrupa Ligi

Ülker Stadyumunda gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında Lille takımını konuk eden sarı-lacivertliler, uzatmalarda Fransız rakibi ile 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

13 Ağustos Salı günü Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında Fransız rakibi Lille ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ilk maçı golsüz berabere tamamlarken ikinci yarıda 90+1. dakikada kullanılan taç atışı sonrası Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Bu gol maçı uzatmalara taşıdı.

İkinci uzatmada Fransa’nın LOSC Lille takımı, kırmızı kart görerek 10 kişi kalsa da 118. dakikada Lille'nin kazandığı penaltı atışını Jonathan David gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

Maç skoru 1-1 biterek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni sona ermiş oldu.

Fransa’da oynanan ilk maçta Fenerbahçe’yi 2-1 yenen Lille, bu maçta gerçekleşen 1-1 beraberlik ile beraber sarı-lacivertlileri toplamda 3-2 yenerek tur atladı. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

FENERBAHÇE AVRUPA ELENİRSE AVRUPA LİGİ’NE DEVAM EDECEK Mİ?

Fenerbahçe-Lille karşılaşmasında 1-1 skorla mağlup olan sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi’ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇ SONUCU KİM ELENDİ?

Deplasmanda oynadığı ilk maçta Lille’ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 13 Ağustos Salı günü gerçekleşen rövanş maçında Fransız rakibi ile 1-1 beraberlik elde etti. Bu skorlarla beraber Lille’ye toplamda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.