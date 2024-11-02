Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçının yayınlandığı kanal duyuruldu

02 Kasım 2024 13:09 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:15

2 Kasım Cumartesi günü 13.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçına dakikalar kala izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank'a konuk oluyor.

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Voleybol​ sporu ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan Fenerbahçe​ - Vakıfbank​ maçına kısa süre kaldı.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor.

FENERBAHÇE - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a konuk olduğu müsabaka TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler 13.30'da TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edebilecek.

FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

2 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maç 13.30'da başlayacak. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi​ 7. hafta maçında Vakıfbank'a konuk oluyor. Müsabaka Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak.

Fenerbahçe, ilk 6 haftada oynadığı maçları 3-0 kazanarak 6'da 6 yapmıştı. Vakıfbank, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.