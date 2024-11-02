Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçının yayınlandığı kanal duyuruldu
2 Kasım Cumartesi günü 13.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçına dakikalar kala izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vakıfbank'a konuk oluyor.
Voleybol sporu ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alan Fenerbahçe - Vakıfbank maçına kısa süre kaldı.
Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor.
FENERBAHÇE - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a konuk olduğu müsabaka TRT Spor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler 13.30'da TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edebilecek.
FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
2 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan maç 13.30'da başlayacak. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Vakıfbank'a konuk oluyor. Müsabaka Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak.
Fenerbahçe, ilk 6 haftada oynadığı maçları 3-0 kazanarak 6'da 6 yapmıştı. Vakıfbank, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.