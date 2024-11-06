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Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:02
Fenerbahçe ve Anadolu Efes&#039;in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı Euroleague’de 8. Hafta karşılaşmalarının takvimi açıklandı. Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında olacak Anadolu Efes ise Monaco ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın 7 Kasım Perşembe ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'İN MAÇLARI NE ZAMAN?

Haftanın açılış karşılaşmasında Kızılyıldız, ALBA Berlin'i konuk edecek.

Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu - 1. Resim

Anadolu Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak.

Haftanın önemli müsabakasında ise Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos'u ağırlayacak.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu - 2. Resim

EUROLEAGUE 8. HAFTA PROGRAMI

7 Kasım Perşembe

21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin

22.30 Olimpia Milano - Real Madrid

22.45 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas

22.45 Paris Basketball - Partizan

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu - 3. Resim

8 Kasım Cuma

20.00 Anadolu Efes - Monaco

22.00 Asvel - Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos - Olympiakos

22.30 Barcelona - Baskonia

22.30 Virtus Bologna - Maccabi Tel AvivFenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu - 4. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Asvel
Monaco

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Kaynak: TGRT Haber

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