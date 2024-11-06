Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:02

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı Euroleague’de 8. Hafta karşılaşmalarının takvimi açıklandı. Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında olacak Anadolu Efes ise Monaco ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın 7 Kasım Perşembe ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'İN MAÇLARI NE ZAMAN? Haftanın açılış karşılaşmasında Kızılyıldız, ALBA Berlin'i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. Haftanın önemli müsabakasında ise Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos'u ağırlayacak. EUROLEAGUE 8. HAFTA PROGRAMI 7 Kasım Perşembe 21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin 22.30 Olimpia Milano - Real Madrid 22.45 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas 22.45 Paris Basketball - Partizan 8 Kasım Cuma 20.00 Anadolu Efes - Monaco 22.00 Asvel - Fenerbahçe Beko 22.15 Panathinaikos - Olympiakos 22.30 Barcelona - Baskonia 22.30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv Sıkça Sorulan Sorular Fenerbahçe Euroleague'de 8. hafta rakibi kim? Asvel Anadolu Efes Euroleague'de 8. hafta rakibi kim? Monaco İlgili Haberler Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una kaybetti! Fenerbahçe Beko – Partizan basketbol maçının yayınlanacağı kanal netleşti Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 89-72'lik skorla geçti!