Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı Euroleague’de 8. Hafta karşılaşmalarının takvimi açıklandı. Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında olacak Anadolu Efes ise Monaco ile karşılaşacak.
THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı yarın 7 Kasım Perşembe ve 8 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES'İN MAÇLARI NE ZAMAN?
Haftanın açılış karşılaşmasında Kızılyıldız, ALBA Berlin'i konuk edecek.
Bu hafta Fenerbahçe, Fransa deplasmanında Asvel ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes de evinde Fransız ekibi Monaco ile oynayacak.
Haftanın önemli müsabakasında ise Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Yunan derbisinde Olympiakos'u ağırlayacak.
EUROLEAGUE 8. HAFTA PROGRAMI
7 Kasım Perşembe
21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin
22.30 Olimpia Milano - Real Madrid
22.45 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
22.45 Paris Basketball - Partizan
8 Kasım Cuma
20.00 Anadolu Efes - Monaco
22.00 Asvel - Fenerbahçe Beko
22.15 Panathinaikos - Olympiakos
22.30 Barcelona - Baskonia
22.30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv