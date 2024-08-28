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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipler

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
28 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:49
Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın UEFA Avrupa Ligi&#039;nde karşılaşacağı muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi temsil edecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

Devler Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nden yola devam edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri 29-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılılar ile sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri ve birbirleri ile karşılaşma ihtimalinin olup olmayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipler - 1. Resim

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KARŞILAŞACAĞI MUHTEMEL RAKİPLER

Young Boys'a ilk maç 3-2 ikinci karşılaşmada ise 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. 

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre takımlar her torbadan 2'şer takım ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne kalması kesinleşen takımlar şöyle:

  • Manchester United
  • Tottenham
  • Hotspur
  • Real Sociedad
  • AS Roma
  • Atletic Bilbao
  • FC Porto
  • Olympique Lyon
  • Eintracht Frankfurt
  • Lazio Rom
  • Fenerbahçe
  • Galatasaray
  • OGC Nice
  • TSG 1899 Hoffenheim
  • Olympiakos Pire
  • Glasgow Rangers
  • Dinamo Kiev
  • Union Saint-Gilloise
  • AZ Alkmaar
  • FC Twente Enschede
  • Malmö FF

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipler - 2. Resim

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KARŞILAŞACAĞI MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi yeni formatına göre takımlar 4 iç, 4 dış saha olmak üzere toplamda 8 maç oynayacak.

Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'nin her torbadan takımla karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Kura çekimlerinin ardından temsilcilerimizin rakipleri kesin olarak belli olacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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