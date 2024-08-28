Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipler

28 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:49

Devler Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nden yola devam edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri 29-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılılar ile sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri ve birbirleri ile karşılaşma ihtimalinin olup olmayacağı merak ediliyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KARŞILAŞACAĞI MUHTEMEL RAKİPLER

Young Boys'a ilk maç 3-2 ikinci karşılaşmada ise 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre takımlar her torbadan 2'şer takım ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne kalması kesinleşen takımlar şöyle:

Manchester United

Tottenham

Hotspur

Real Sociedad

AS Roma

Atletic Bilbao

FC Porto

Olympique Lyon

Eintracht Frankfurt

Lazio Rom

Fenerbahçe

Galatasaray

OGC Nice

TSG 1899 Hoffenheim

Olympiakos Pire

Glasgow Rangers

Dinamo Kiev

Union Saint-Gilloise

AZ Alkmaar

FC Twente Enschede

Malmö FF

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KARŞILAŞACAĞI MUHTEMEL RAKİPLER

UEFA Avrupa Ligi yeni formatına göre takımlar 4 iç, 4 dış saha olmak üzere toplamda 8 maç oynayacak.

Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'nin her torbadan takımla karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Kura çekimlerinin ardından temsilcilerimizin rakipleri kesin olarak belli olacak.