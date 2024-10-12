Fenerbahçe voleybol maçının yayınlandığı kanal belli oldu
TVF Sultanlar Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile Nilüfer Bld. karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma başlarken izlemek isteyenler Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda araştırdı.
Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşması Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Bld. oldu. 15.00'te başlayan müsabaka Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanıyor.
FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
12 Ekim Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Bld. karşılaşması FB TV ekranlarında yayınlanıyor. FB, ilk hafta Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etmişti.
Nilüfer Belediyespor ise ilk hafta Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübüne 3-1'lik skorla mağlup olmuştu.
SULTANLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İlk haftanın müsabakaları tamamlandı. Sonuçlar ise şöyle oldu:
Galatasaray Daikin 3-0 VakıfBank
Keçiören Bld. Sigorta Shop 3-2 Sarıyer Bld.
Nilüfer Bld. Eker 1-3 Bahçelievler Bld.
Kuzeyboru 3-0 Aydın B.şehir Bld.
Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Aras Kargo
Beşiktaş 3-1 Zeren Spor
Türk Hava Yolları 0-3 Fenerbahçe Medicana