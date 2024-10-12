Fenerbahçe voleybol maçının yayınlandığı kanal belli oldu

12 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:22

TVF Sultanlar Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile Nilüfer Bld. karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma başlarken izlemek isteyenler Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda araştırdı.

Vodafone Sultanlar Ligi​ ikinci hafta karşılaşması Fenerbahçe​ Medicana – Nilüfer Bld. oldu. 15.00'te başlayan müsabaka Burhan Felek Vestel Voleybol​ Salonu’nda oynanıyor.

FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Ekim Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Bld. karşılaşması FB TV ekranlarında yayınlanıyor. FB, ilk hafta Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etmişti.

Nilüfer Belediyespor ise ilk hafta Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübüne 3-1'lik skorla mağlup olmuştu.

SULTANLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI

İlk haftanın müsabakaları tamamlandı. Sonuçlar ise şöyle oldu:

Galatasaray Daikin 3-0 VakıfBank

Keçiören Bld. Sigorta Shop 3-2 Sarıyer Bld.

Nilüfer Bld. Eker 1-3 Bahçelievler Bld.

Kuzeyboru 3-0 Aydın B.şehir Bld.

Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Aras Kargo

Beşiktaş 3-1 Zeren Spor

Türk Hava Yolları 0-3 Fenerbahçe Medicana