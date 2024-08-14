Fenerbahçe yenilgisinin ardından ülke puanında Çekya ile fark açıldı! Türkiye'nin sıralaması aynı kaldı

14 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:17

Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'e ilk maçta 2-1 mağlup oldu.

Kadıköy'de oynanan rövanş karşılaşmasında ise sarı-lacivertliler istediği sonucu alamayarak 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Aldığı sonuçların ardından temsilcimiz artık UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin aldığı beraberliğin ardından ülke puanı sıralamasının ne olduğu merak edildi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un Rapid Wien'e yenilmesi ve Fenerbahçe'nin Lille'den aldığı kötü sonuçlarının ardından UEFA ülke puanında Çekya ile olan fark giderek açılmaya başladı.

Karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

İngiltere - 89.160 İtalya - 79.106 İspanya - 73.989 Almanya - 71.660 Fransa - 57.950 Hollanda - 54.566 Portekiz - 49.516 Belçika - 43.200 Çekya - 35.750 Türkiye - 35.100 Norveç - 30.500

UEFA ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN TAKIM HANGİSİ?

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına 11.1 puan ile en çok katkı sağlayan takım Fenerbahçe oldu.

Diğer takımların sağladığı puan katkıları ise şöyle: