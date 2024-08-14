Fenerbahçe yenilgisinin ardından ülke puanında Çekya ile fark açıldı! Türkiye'nin sıralaması aynı kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız temsilcisi karşısında istediği sonucu alamayarak Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu gündeme geldi. Ayrıca ülke puanı sıralamasında en çok katkı veren takım da merak edildi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'e ilk maçta 2-1 mağlup oldu.
Kadıköy'de oynanan rövanş karşılaşmasında ise sarı-lacivertliler istediği sonucu alamayarak 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Aldığı sonuçların ardından temsilcimiz artık UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin aldığı beraberliğin ardından ülke puanı sıralamasının ne olduğu merak edildi.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un Rapid Wien'e yenilmesi ve Fenerbahçe'nin Lille'den aldığı kötü sonuçlarının ardından UEFA ülke puanında Çekya ile olan fark giderek açılmaya başladı.
Karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
- İngiltere - 89.160
- İtalya - 79.106
- İspanya - 73.989
- Almanya - 71.660
- Fransa - 57.950
- Hollanda - 54.566
- Portekiz - 49.516
- Belçika - 43.200
- Çekya - 35.750
- Türkiye - 35.100
- Norveç - 30.500
UEFA ÜLKE PUANINA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN TAKIM HANGİSİ?
Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasına 11.1 puan ile en çok katkı sağlayan takım Fenerbahçe oldu.
Diğer takımların sağladığı puan katkıları ise şöyle:
- Fenerbahçe - 11.1
- Galatasaray - 8.175
- Başakşehir - 5.2
- Sivasspor - 3.5
- Beşiktaş - 3.35
- Trabzonspor - 2.3
- Adana Demirspor - 0.875
- Konyaspor - 0.5
- Alanyaspor - 0.1