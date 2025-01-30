Fenerbahçe yenilirse, berabere kalırsa ne olur? FB tur atlama ihtimalleri

30 Ocak 2025 09:15 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:19

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Fenerbahçe bu akşam Midtjylland ile mücadele edecek. 23.00'te başlayacak olan maçta Fenerbahçe yenilirse ve yenerse ne olur, tur atlar mı taraftarın gündeminde. Sarı lacivertli ekip

Midtjylland hangi ülkenin, nerenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak

Midtjylland hangi ülkenin, nerenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak

Tüm dünyanın yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın müsabakaları oynanacak. Sarı lacivertli ekip Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri taraftarın gündeminde.

FENERBAHÇE YENİLİRSE NE OLUR?

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Midtjylland müsabakası Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftası maçı olacak. Sarı lacivertli ekip 7. hafta müsabakasında Lyon ile mücadele etmişti ve golsüz berabere kalmıştı.

Temsilcimiz bu akşam yenilirse yüksek ihtimalle ligde veda edecek. İlk 24 sıra dışında kalan takımların alacağı sonuçlar Fenerbahçe'nin ligdeki şansını belirleyecek.

Sarı lacivertli ekip mağlubiyet alması halinde 9 puanda kalacak ve büyük olasılıkla ligde veda edecek. Lige devam etme ihtimali %21,51 olarak görülüyor.

FENERBHAÇE MİDTJYLLAND YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe son 7 maçta 2 galibiyet ve mağlubiyet alırken 3 beraberlik aldı. Böylece puan durumu 9'a çıkarken 23. sıraya yerleşti.

FB bu akşam galip olursa puanı 12'ye çıkacak ve böylece son 24 takım arasında yer alacak. Rakibini yenmesi halinde 12 puana ulaşacak ve ilk 24 takım arasına girmiş olacak.

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR, TUR ATLAR MI?

Fenerbahçe berabere kalması halinde diğer müsabakaların sonuçlarını bekleyecek ve duruma göre tur atlama ihtimali netleşecek. Berabere kalması halinde puanı 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçlarının sonucuna bakılacak.

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9 puanı var.

Elfsborg'un da 10 puanı olurken FB berabere kalırsa puanı 10'a yükselecek ve averajı -2 olacak. Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi durumunda FB averajla geçecek. Berabere kalması halinde 10 puana ulaşacak ve %94,59 oranla ilk 24'e girecek. %5,41 oranla ise elenme ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE TUR ATLAMA İHTİMALLERİ VE SENARYOSU

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, ligde 23. sıraya yerleşti. Bugün deplasmanda kazanması halinde üst tura çıkmayı garantilerken 12 puana ulaşması halinde Glasgow Rangers-Union Saint-Gilloise, PAOK-Real Sociedad ve Ferencvaros-AZ Alkmaar sonuçlarına göre birkaç basamak daha yükselme şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko