Fenerbahçe yenilirse ne olur? Feyenoord FB maçı bu akşam oynanacak

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Fenerbahçe Feyenoord maçı oynanacak. Fenerbahçe kaç maç yapacak taraftarın gündeminde.

FENERBAHÇE YENİLİRSE NE OLUR, ELENİR Mİ?

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Feyenoord mücadele edecek. Ön eleme turunda ilk maç olmasından dolayı Fenerbahçe yenilmesi durumunda elenmiyor. İki maç oynanacağı için yenilirse ikinci maçta gereken skoru alarak tur atlayabiliyor.

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Bugün oynanacak olan Fenerbahçe Feyenoord maçı 22.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen müsabakaya saatlerde kala Fenerbahçe tur atlama ihtimalleri de gündeme geldi. Ön eleme turu çift maç olduğu için bugün Fenerbahçe berabere kalırsa tur atlama durumu bir sonraki rövanş maçına kalacak.