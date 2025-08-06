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 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe yenilirse ne olur? Feyenoord FB maçı bu akşam oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fenerbahçe, Feyenoord'a konuk oluyor. Taraftarlar Fenerbahçe bu akşam yenilirse, berabere kalırsa ve yenerse ne olur araştırmaya başladı.

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Fenerbahçe yenilirse ne olur? Feyenoord FB maçı bu akşam oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:37

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'nde bugün maçı oynanacak. Fenerbahçe kaç maç yapacak taraftarın gündeminde.

FENERBAHÇE YENİLİRSE NE OLUR, ELENİR Mİ?

Bugün UEFA 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Feyenoord mücadele edecek. Ön eleme turunda ilk maç olmasından dolayı Fenerbahçe yenilmesi durumunda elenmiyor. İki maç oynanacağı için yenilirse ikinci maçta gereken skoru alarak tur atlayabiliyor.

Fenerbahçe yenilirse ne olur? Feyenoord FB maçı bu akşam oynanacak

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Bugün oynanacak olan Fenerbahçe Feyenoord maçı 22.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen müsabakaya saatlerde kala Fenerbahçe tur atlama ihtimalleri de gündeme geldi. Ön eleme turu çift maç olduğu için bugün Fenerbahçe berabere kalırsa tur atlama durumu bir sonraki rövanş maçına kalacak.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Avrupa Kupaları
#feyenoord
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
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