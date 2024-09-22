Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dereli 2016'da karaciğer nakli olmuştu

22 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:02

Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Dereli yoğun bakıma kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından Mehmet Dereli kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları merak ediliyor.

Fenerbahçe SK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Dereli geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Mehmet Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi.

MEHMET DERELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Dereli, 14 Mart 1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sanayici bir ailenin çocuğu olan Mehmet Dereli, ilk ve orta eğitim öğretimini Işık Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite için Amerika'ya gitti.

Eğitimini yarım bırakarak Türkiye'ye dönen ünlü iş adamı aile şirketinde çalışmaya başladı.

Esra Özkan ile evlenen Mehmet Dereli'nin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Ancak çiftin evliliği bir süre sonra sona erdi.

Daha sonra ünlü iş adamı 1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör ile evlendi ve 2003 yılında Kerim adlı bir çocukları oldu.

Bir süre sona bu evliliği de sona eren Mehmet Dereli otomobil yan sanayinde imalat yapan firmalarda Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.

İngilizce ve Almanca bilen ünlü iş insanı 2016 yılında karaciğer nakli olmuştu.