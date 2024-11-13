Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

13 Kasım 2024 10:37 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:43

Süper Lig'de milli ara devam ederken ligde karşılaşmalar oynanmıyor. Futbolseverler ise 15 Kasım Cuma günü oynanacak olan FB hazırlık maçının yayınlanacağı kanalı merak ediyordu. 12 Kasım günü biletler satışa çıktı.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi mücadelesi nedeniyle ligde karşılaşmalar durdu. 11 Kasım'da başlayan milli ara henüz sona ermezken Fenerbahçe ile Zenit hazırlık maçı kapsamında karşılaşacak.

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği FB - Zenit maçı 15 Kasım akşamı oynanacak. Biletler satışa çıkarken binlerce kişinin akın etmesi bekleniyor.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından izlenecek.

FB HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

15 Kasım'da oynanacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan maç 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI BİLETLERİ

12 Kasım günü yapılan duyuruya göre biletler satışa çıktı.

"Kale Arkası: 10 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)"

Böylece kale arkasından bilet alacaklar 10 TL, Fenerium Alt Avis-Maraton Alt tribününden alacaklar 20 TL ücret ödeyecek.