Fenerbahçe - Zenit maçının biletleri satışa çıktı! Fiyatlar ne kadar?

12 Kasım 2024 16:47 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:50

11 Kasım günü başlayan milli arada Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak. Stadyumda takımını desteklemek isteyenler ise FB - Zenit maçının bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe, 15 Kasım günü Zenit ile karşı karşıya gelecek. Lige verilen ara ile beraber takımına destek olmak isteyen taraftarlar FB hazırlık maçının biletlerini satın almak için gün sayıyordu.

Bugün yapılan duyuruya göre biletler satışa çıktı.

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

15 Kasım Cuma günü 20.00'de oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları satışa çıktı. Fenerbahçe, resmi internet sitesinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan müsabakanın biletlerinin fiyatlarını da duyurdu.

Taraftarlar Passolig resmi sitesinden satış işlemlerini gerçekleştirebilecek.

FB - ZENİT HAZIRLIK MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bugün yapılan açıklamaya göre satışa çıkan biletlerin ücretleri de duyuruldu. Fenerbahçe sitesinde yer alan bilgi şöyle:

"Kale Arkası: 10 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst: 15 TL (satıştaki biletlerin tükenmesi halinde açılacaktır)" Buna göre kale arkasından bilet alacaklar 10 TL, Fenerium Alt Avis-Maraton Alt tribününden alacaklar 20 TL ücret ödeyecek.

Karşılaşmada 2024-25 sezonu kombinelerinin geçerli olmayacağı da belirtilirken biletlerin transfere kapalı olduğu da eklendi.

FB - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

15 Kasım Cuma akşamı 20.00'de oynanacak olan müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 ekranlarından mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Karşılaşma 15 Kasım TRT 1 yayın akışında yer aldı.