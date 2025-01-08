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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? Ali Koç’tan resmi açıklama geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 19:10 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:13
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? Ali Koç’tan resmi açıklama geldi

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, kulübün ZTK’ya katılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’nin yapıcı olmayı tercih ettiğini söyleyen Başkan Ali Koç​, takımın Ziraat Türkiye Kupası’na katılacağını söylerken, üstü kapalı Galatasaray’a da göndermede bulundu.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? Ali Koç’tan resmi açıklama geldi - 1. Resim

FENERBAHÇE​ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NA KATILACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kupa ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Kupası’na katılma kararımızı veriyoruz. U-19’la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır.”

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? Ali Koç’tan resmi açıklama geldi - 2. Resim

TRANSFER​ AÇIKLAMASI

 Ali Koç transfer iddialarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"3 tane olmazsa olmaz ihtiyacımız var. 2 stoper​, 1 sol bek. Başka nokta atış planlarımız da var.

Şunu söyleyeyim. Bizimle ilgili 10 isim geçiyorsa 8-9'uyla alakamız yok.

Yapacağımız transferlerin bir kısmı maliyetli gelebilir size. Yönetim Kurulu olarak bunu karşılayacağız."

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Kaynak: TGRT Haber
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