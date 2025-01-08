Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? Ali Koç’tan resmi açıklama geldi

08 Ocak 2025 19:10 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:13

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, kulübün ZTK’ya katılacağını açıkladı.

Vedat Milor daha önce de bunu yaptı! Konu Fenerbahçe olunca bambaşka biri oluyor

Vedat Milor daha önce de bunu yaptı! Konu Fenerbahçe olunca bambaşka biri oluyor

Fenerbahçe’nin yapıcı olmayı tercih ettiğini söyleyen Başkan Ali Koç​, takımın Ziraat Türkiye Kupası’na katılacağını söylerken, üstü kapalı Galatasaray’a da göndermede bulundu.

FENERBAHÇE​ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NA KATILACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kupa ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Kupası’na katılma kararımızı veriyoruz. U-19’la değil, hocamızın uygun göreceği bir kadroyla sahada olacağız. İş korktuğumuz gibi terse dönerse çekilme hakkımız her zaman vardır.”

TRANSFER​ AÇIKLAMASI

Ali Koç transfer iddialarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: