Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı? Gözler Ali Koç’un basın toplantısında

07 Ocak 2025 14:26 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:37

Fenerbahçe, ZTK'ya katılmama kararı almıştı. TFF, geçtiğimiz aylarda sarı lacivertli ekibin Türkiye Kupası'na katılmama kararını ilettiğini açıklamıştı. Ali Koç'un basın toplantısı sonrasında karar belli olacak.

Fenerbahçe'den Süper Lig'in iki yıldızına transfer kancası! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'den Süper Lig'in iki yıldızına transfer kancası! Galatasaray da istiyordu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe​'nin Ziraat Türkiye Kupası​'na katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Son açıklamalara göre sarı lacivertli ekip ZTK'ya katılmayacaktı. Şimdi ise gözler Ali Koç​'un açıklamasına çevrildi.

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINA KATILACAK MI?

Fenerbahçe'nin ZTK'ya katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Hem ZTK hem de Ülker Stadı'nda son zamanlarda yaşananların konuşulacağı basın toplantısı sonrasında durum netleşecek. Ali Koç, yarın 17.00'de basın toplantısında kararını duyuracak.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır."

ALİ KOÇ BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Ali Koç basın toplantısı 8 Ocak günü 17.00'de yapılacak. Basın toplantısı sonrasında Türkiye Kupası'na katılım hakkında detaylar belli olacak.