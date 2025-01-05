Fenerbahçe'de Amrabat sarı kart sınırında mı? Hatayspor maçı öncesi tehlike

05 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 13:41

Amrabat'ın sarı kart sınırında olup olmadığı Fenerbahçe'nin Hatayspor karşılaşması öncesinde gündeme geldi. Amrabat karşılaşmada sarı kart görürse bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giymeyecek.

Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak

Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig​'in 18. haftası kapsamında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​, 18. sıradaki Hatayspor​ ile karşı karşıya gelecek.

Hatayspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Amrabat'ın sarı kart sınırında olup olmadığı taraftarlar tarafından merak edildi.

AMRABAT SARI KART SINIRINDA MI?

Hatayspor maçında Amrabat sarı kart görürse, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19. haftası kapsamında 13 Ocak 2025 Pazartesi günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giymeyecek.

Sofyan Amrabat bu sezon sarı-lacivertlilere Fiorentina'dan transfer olmuştu.

Transfer olduktan sonra sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncularından biri haline gelen Sofyan Amrabat, 21 karşılaşmaya çıktı ve 1.653 dakika süre aldı.

Bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu toplam 5 sarı kart gördü.

Bu sarı kartların 3'ünü Süper Lig'de oynanan Bordrum FK, Trabzonspor ve Başakşehir mücadelelerinde aldı.