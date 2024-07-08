Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'in transfer görüşmelerine izin verildi

08 Temmuz 2024 14:19 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:35

Şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalara devam eden Fenerbahçe'nin resmi hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin kampından Serdar Aziz'in ayrıldığı belirtildi.

Taraftarlar tarafından Serdar Aziz'in başka takıma transfer olup olmayacağı merak ediliyor.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Serdar Aziz, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldı.

2025 yılına kadar sarı-lacivertli kulüpte sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'e transfer görüşmeleri için izin verildiği de belirtildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

SERDAR AZİZ'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

33 yaşındaki Bursalı stoper Fenerbahçe'de toplamda 270 maça çıktı.

Bu maçlarda 22 gol ve 12 asist yaparken 84 sarı, 4 sarıdan kırmızı kart gördü.

Transfermarkt'in 31 Mayıs 2024 tarihinde güncellenen verilerine göre Serdar Aziz'in 600 bin Euro değeri bulunuyor.