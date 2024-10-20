Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi kart sınırındaki oyuncular

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:34

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Samsunspor ile karşılaşacak. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Fred'in sarı kart sınırında olup olmadığı merak edildi.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig​, dokuzuncu hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Dokuzuncu hafta maçları kapsamında bugün (20 Ekim 2024 Pazar) saat 19.00'da Fenerbahçe​, Samsunspor​ deplasmanına çıkacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Taraftarlar tarafından Fred​ ve Oosterwolde'nin sar kart sınırında olup olmadığı merak ediliyor. FRED SARI KART SINIRINDA MI? Sarı-lacivertlilerin orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden olan Fred sarı kart sınırına ulaştı. Fred, Samsunspor maçında sarı kart görürse Fenerbahçe'nin onuncu haftada karşılaşacağı Bodrumspor mücadelesinde oynayamayacak. Fred bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında toplam 3 sarı kart gördü. Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada 1 sarı kart aldı. OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA MI? Aynı Fred'de olduğu gibi sarı-lacivertlilerde Oosterwolde'de sarı kart sınırında yer alıyor. Oosterwolde de Samsunspor karşılaşmasında sarı kart görürse bir sonraki hafta oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek. Oosterwolde bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 3 sarı kart aldı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4 maçta 1, Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta toplam 1 sarı kart gördü.