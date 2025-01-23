Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki futbolcular! Lyon maçında kart görürlerse Midtjylland karşılaşmasında oynamayacaklar

23 Ocak 2025 13:58 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:39

Fenerbahçe bugün Avrupa Ligi kapsamında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'nun sarı kart sınırında olup olmadığı taraftarlar tarafından araştırılıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün Fransız takımı Lyon ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada sarı-lacivertlileri büyük tehlike bekliyor. Fenerbahçe'nin 5 futbolcusu sarı kart sınırında yer alıyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki futbolcular araştırılıyor.

EDİN DZEKO, SOFYAN AMRABAT SARI KART SINIRINDA MI?

Fenerbahçe'de ilk 11'in ayrılmaz parçaları olan Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat, Lyon karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

38 yaşındaki yıldız santrafor Edin Dzeko, Slavia Prag (90+4. dakika) ve AZ Alkmaar (41. dakika) maçlarında sarı kart görmüştü.

Sofyan Amrabat ise Twente (75. dakika) ve Bilbao (90+1. dakika) karşılaşmalarında sarı kart almıştı.

İki futbolcunun da toplam 2 sarı kartı bulunuyor. Eğer Lyon karşılaşmasında sarı kart görürlerse Avrupa Ligi'nde 30 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak olan Midtjylland deplasmanında forma giyemeyecekler.

FENERBAHÇE'DE SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat'ın yanı sıra sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Allan Saint-Maximin'de sarı kart sınırında yer alan futbolcular arasında bulunuyor.

İsmail Yüksek - AZ Alkmaar (54. dakika), Slavia Prag (82. dakika)

Allan Saint-Maximin - AZ Alkmaar (49. dakika), Slavia Prag (39. dakika)

Bright Osayi-Samuel - Manchester United (60. dakika), AZ Alkmaar (86. dakika)

AVRUPA LİGİ'NDE SARI KART SINIRI KAÇ?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi'nde bir futbolcu 1 sezonda 3 sarı karta ulaşırsa, bir sonraki maç cezalı duruma düşer.

Sarı kartlar bir sonraki sezon ise tekrardan sıfırlanır. Ancak eleme maçları için bu kartlar geçerliliğini korur.