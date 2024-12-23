Fenerbahçe'de Talisca transferini bitirdi mi? Bonservisi ve maaşı merak ediliyor

23 Aralık 2024 21:21 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:27

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Talisca için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Talisca’nın bonservis ücreti ve maaşı şimdiden araştırma konusu oldu.

Jose Mourinho​ yönetiminde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe​ ara transfer​ dönemi için ilk hedefinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin, Al Nassr​ forması giyen Anderson Talisca​'nın transferinde mutlu sona geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE TALİSCA TRANSFERİNİ BİTİRDİ Mİ?

Talisca'nın transferi için anlaşma sağlandı ve şartlar da belli oldu.

İddialara göre iki takım oyuncunun kiralanması konusunda el sıkıştı.

Fenerbahçe ve Al Nassr'ın Anderson Talisca'nın 6.5 milyon euro olan maaşını birlikte ödeyeceği kaydedildi.

TALİSCA KİMDİR BONSERVİSİ NE KADAR?

Talisca'nın Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Bahia altyapısında yetişen Talisca daha sonra sırasıyla Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou Evergrande'de forma giydi.

Al Nassr, Anderson Talisca için 8 milyon euro bonservis ödedi.