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Fenerbahçe'de UEFA listesine alınmayan Emre Mor'un Eyüpspor'a transfer olacağı iddia edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:46
Fenerbahçe&#039;de UEFA listesine alınmayan Emre Mor&#039;un Eyüpspor&#039;a transfer olacağı iddia edildi

Yaz transfer döneminde yıldız futbolcular ile kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'den ayrılacak olan oyuncular belli oldu. İddialara göre Fenerbahçe Emre Mor ve Cengiz Ünder'i gözden çıkardı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, takımdan gidecek olan oyuncular da belli oldu.

Sarı-lacivertliler UEFA listesine yazılmayan 5 futbolcuyu kesin olarak gönderme kararı aldı.

Fenerbahçe'de UEFA listesine alınmayan Emre Mor'un Eyüpspor'a transfer olacağı iddia edildi - 1. Resim

EMRE MOR HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Portekizli teknik adamın kendisine verdiği şanları değerlendiremeyen Emre Mor'un Fenerbahçe ile yolları ayırması bekleniyor.

Emre Mor'un Eyüpspor'a transfer olacağına dair iddialar bulunuyor.

Fenerbahçe'de UEFA listesine alınmayan Emre Mor'un Eyüpspor'a transfer olacağı iddia edildi - 2. Resim

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

15 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder'in de gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Jose Mourinho'nun milli futbolcuyu kadroda görmek istemediği belirtiliyor.

CENGİZ ÜNDER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Cengiz Ünder'in tekrardan İtalya'ya döneceği hakkında iddialar bulunuyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olması gündemde yer alıyor.

Kaynak: TGRT HABER
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