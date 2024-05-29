Fenerbahçe'den 37 yaşındaki İtalyan Leonardo Bonucci futbolu bıraktığını açıkladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 22:09 - Güncelleme : 29 May 2024 22:12
Leonardo Bonucci kariyerini noktaladığını açıkladı. Peki, futbolu neden bıraktı? Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca neler yaşadı? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Fenerbahçe kadrosunda bulunan tecrübeli İtalyan stoper Leonardo Bonucci, futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.
37 yaşındaki Bonucci, sarı-lacivertli formayı son kez İstanbulspor maçında giydi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Bonucci, futbolculuk kariyerine noktayı koyduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Bonucci'nin futbolculuk kariyerini bitirme kararını kamuoyuyla paylaştı.
İtalyan oyuncu, Fenerbahçe'de 13 maça çıkarak takımına katkı sağladı.
Tecrübeli stoper, futbol dünyasında iz bırakan bir kariyere sahip olmasının yanı sıra, Fenerbahçe'deki kısa süresiyle de hatırlanacak.
Kaynak: TGRT Haber