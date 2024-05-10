Fenerbahçeli boksör Rabia Topuz engerek yılanı ısırması nedeniyle yoğun bakıma alındı

10 May 2024 17:15 - Güncelleme : 10 May 2024 17:31

Boksör Rabia Topuz, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde milli takım kapı dönüşü engerek yılanı tarafından ısırıldı.

Antrenörü Kerem Akbaş tarafından yapılan ilk müdahalenin altından Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan milli sporcunun sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Rabia Topuz Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tarafından milli sporcunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söyledi."

Rabia Topuz 2001 yılında dünyaya gelmiştir.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan milli sporcu Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele etmektedir.