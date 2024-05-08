Fenerbahçe'nin 12 Mayıs'ta Kayserispor, 19 Mayıs'ta Galatasaray ve 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile maçı bulunuyor

08 May 2024 15:59 - Güncelleme : 08 May 2024 16:26

Trendyol Süper Lig'in bitimine sayılı haftalar kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet artmaya başladı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe maçının ne zaman olduğu ve kalan maçları merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda ilk maçı 12 Mayıs tarihinde saat 19.00'da Kayserispor ile olacak.

Kayserispor maçının ardından sarı lacivertli ekip 19 Mayıs tarihinde Galatasaray ile deplasmanda derbi maçı oynayacak.

Takımın 2023-2024 sezonundaki son maçı ise 26 Mayıs tarihinde İstanbulspor ile olacak.

95 puanda olan Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bu maçların hepsini kazanması ve Galatasaray'ın ise derbi dahil iki maç kaybetmesi gerekiyor.