Fenerbahçe'nin 12 Mayıs'ta Kayserispor, 19 Mayıs'ta Galatasaray ve 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile maçı bulunuyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 May 2024 15:59 - Güncelleme : 08 May 2024 16:26
Süper Lig'in 35 haftasının bitmesi ile birlikte şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe'nin maçı ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca sarı lacivertli ekibin kalan maçları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in bitimine sayılı haftalar kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet artmaya başladı.
Taraftarlar tarafından Fenerbahçe maçının ne zaman olduğu ve kalan maçları merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki haftalarda ilk maçı 12 Mayıs tarihinde saat 19.00'da Kayserispor ile olacak.
Kayserispor maçının ardından sarı lacivertli ekip 19 Mayıs tarihinde Galatasaray ile deplasmanda derbi maçı oynayacak.
Takımın 2023-2024 sezonundaki son maçı ise 26 Mayıs tarihinde İstanbulspor ile olacak.
95 puanda olan Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bu maçların hepsini kazanması ve Galatasaray'ın ise derbi dahil iki maç kaybetmesi gerekiyor.
Kaynak: TGRT HABER