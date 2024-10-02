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Fenerbahçe’nin Avrupa maçı 3 Ekim’de yapılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ekim 2024 09:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:12
Fenerbahçe’nin Avrupa maçı 3 Ekim’de yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Müsabakalardan bir tanesi de Fenerbahçe - Twente karşılaşması oldu. Futbolseverler Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman merak ediyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bugün Başakşehir​ sahaya çıkacak.

Fenerbahçe​, Galatasaray​ ve Beşiktaş​ takımları da rakipleri ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi​'nde Twente-Fenerbahçe karşılaşması 3 Ekim günü 22.00'da oynanacak. Sarı lacivertli ekibin maç takvimi şöyle:

3 Ekim

Twente-Fenerbahçe

24 Ekim

Fenerbahçe-Manchester United

7 Kasım

AZ Alkmaar-Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Avrupa maçı 3 Ekim’de yapılacak - 1. Resim

28 Kasım

Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık

Fenerbahçe-Athletic Bilbao

23 Ocak

Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak

Midtyjalland-Fenerbahçe

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇININ HAKEMİ KİM?

3 Ekim akşamı oynanacak olan mücadelenin hakemi Chris Kavanagh olacak. Yardımcılıklarını ise Lee Betts ve James Mainwaring üstlenecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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