Fenerbahçe’nin Avrupa maçı 3 Ekim’de yapılacak
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Müsabakalardan bir tanesi de Fenerbahçe - Twente karşılaşması oldu. Futbolseverler Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman merak ediyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bugün Başakşehir sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımları da rakipleri ile mücadele edecek.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde Twente-Fenerbahçe karşılaşması 3 Ekim günü 22.00'da oynanacak. Sarı lacivertli ekibin maç takvimi şöyle:
3 Ekim
Twente-Fenerbahçe
24 Ekim
Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım
AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım
Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık
Fenerbahçe-Athletic Bilbao
23 Ocak
Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak
Midtyjalland-Fenerbahçe
FENERBAHÇE - TWENTE MAÇININ HAKEMİ KİM?
3 Ekim akşamı oynanacak olan mücadelenin hakemi Chris Kavanagh olacak. Yardımcılıklarını ise Lee Betts ve James Mainwaring üstlenecek.