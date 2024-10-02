Fenerbahçe’nin Avrupa maçı 3 Ekim’de yapılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Ekim 2024 09:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:12

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Müsabakalardan bir tanesi de Fenerbahçe - Twente karşılaşması oldu. Futbolseverler Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman merak ediyor.