Fenerbahçe'nin istediği sol bek Ben Chilwell Chelsea'de oynuyor

24 Ağustos 2024 15:22 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:23

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile transfer görüşmelerine başlaması sonrasında Fenerbahçe'de sol bek için Chelsea'de oynayan Ben Chilwell düşünülüyor.

Chelsea, dört yıl önce Chilwell'i 50 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

27 yaşındaki oyuncuya dair Ben Chilwell kaç yaşında, nerede, hangi pozisyonda oynuyor soruları araştırılmaya başlandı.

BEN CHİLWELL KİMDİR?

Tam adı Benjamin James Chilwell olan futbolcu, 21 Aralık 1996'da İngiltere'nin Bedford şehrinde doğdu.

1.78 m boyunca Chilwell, futbola Leicester altyapısında başladı.

Chilwell, 2014-15 sezonunun sonunda Leicester'da Yılın Akademi Oyuncusu ödülünü aldı.

2015-16 sezonu öncesinde Chilwell 30 numaralı forma ile profesyonel olarak ilk maçına 27 Ekim 2015 tarihinde Lig Kupası'nda Hull City karşısında çıktı.

2015'te EFL Championship ekiplerinden Huddersfield Town'a 3 Ocak 2016'ya kadar kiralandı.

20 Ocak 2016 tarihinde Chilwell, Leicester City'de evindeki ilk maçına FA Cup'ta çıktı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan 27 yaşındaki Chilwell, futbol kariyerinde 271 maçta yer almış, 15 gol atmış, 27 asisti bulunuyor ve 20 bin dakika süre almış.