Fenerbahçe’nin Kevin Danso için ödeyeceği rakam belli oldu

05 Ocak 2025 18:35 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:36

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin, Lens'in stoperi Kevin Danso transferini bitirmek için kesenin ağzını açtığı iddia edildi.

Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı isteyen Fenerbahçe​'nin hedefindeki isimlerden biri de Lens’in yıldızı Kevin Danso.

KEVİN DANSO İÇİN MASADAKİ RAKAM

Lens​ ile bir süredir dirsek teması kuran Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki defans oyuncusu için teklifini hatırı sayılır bir rakama çektiği öne sürüldü.

Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon Euro’dan açtı.

FENERBAHÇE’DEN TARİHİ RAKAM

İddialara göre Fenerbahçe ise Kevin Danso için teklifini 15 milyon euroya kadar çıkardı.

Kevin Danso, Cengiz Ünder'le birlikte Fenerbahçe tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak.

Lens, Danso için indirime gitmezse Fenerbahçe alternatif isimlere yönelecek.