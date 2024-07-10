Fenerbahçe'nin Lugano maçları 23-30 Temmuz tarihlerinde İsviçre ve Türkiye'de oynanacak

10 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:49

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından sarı-lacivertlilerin maçlarının ne zaman ve nerede oynanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Lugano karşılaşması 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Rövanş maçı ise 1 hafta sonra 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NEREDE?

Fenerbahçe ve Lugano arasındaki oynanacak olan ilk maç İsviçre'de bulunan Thun Stockhorn Arena'da yapılacak.

İkinci maç ise Türkiye'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenecek.

FENERBAHÇE TARAFTARINA BİLET SATILMAYACAK

İsviçre temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin taraftarlarına Thun Stockhorn Arena'da düzenlenecek olam maç için bilet satılmayacak.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır."