Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olan Slavia Prag, 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa son 16 turunda elenmişti

05 Ağustos 2024 14:06 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:08

Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosunu belli oldu

Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosunu belli oldu

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Slavia Prag'ın kadrosu da gündeme geldi.

Galatasaray'ın rakibi Young Boys olurken sarı lacivertlilerin de muhtemel rakipleri netleşti.

SLAVİA PRAG NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübü olan Slavia Prag, 1982 yılında kurulurken maçlarını Fortuna Arena'da oynuyor.

Çek 1. liga'da yer alan takımın ezeli rakibi ise Sparta Praha olarak geçiyor.

SLAVİA PRAG BAŞARILARI VE İSTATİSTİKLERİ

1974-75 sezonunda Avrupa Kupalarında oynamaya hak kazanan takım, Kupa Galipleri Kupası'nda eşleştiği Carl Zeiss Jena takımına mağlup olarak elendi.

1976-77 sezonunda UEFA Kupası'nda Lokomotiv Sofya ile eşleşirken deplasmanda 3-0 kaybederek kupaya veda etmişti.

1977-78 tarihinde UEFA Kupası'nda eşleştiği Standart Liege takımına karşı deplasman golü kuralı sonucu elendi.

1985-86 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği St. Mirren takımına mağlup olurken 1992-93 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Heart takımına mağlup olmuştu.