Fenerbahçe'nin rakibi Twente Hollanda'da kuruldu

02 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:49

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bu hafta Twente ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Twente hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi​'nde temsil edecek olan takımlarımızdan Fenerbahçe​ ikinci maçlar kapsamında yarın saat 22.00'da Twente​ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Twente'nin nerenin takımı olduğu merak ediliyor.

TWENTE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Twente, 1965 yılında Hollanda​'nın doğusunda yer alan Enschede şehrinde kuruldu.

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de mücadele eden kulüp 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu oldu.

Kırmızı-beyaz renkleri tercih den Twente iç saha maçlarını 24 bin kişi kapasiteye sahip Grolch Veste Stadyumu'nda oynuyor.

Eredivisie liginde güncel olarak 14 puan ile dördüncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar ligde oynadıkları son 5 maçın 3'ünü kazanırken birer tanesinde ise beraberlik ve mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Manchester United ile karşı karşıya gelen Twente zorlu rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Twente ile Fenerbahçe 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecekler.

Hollanda'da oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.