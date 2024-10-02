Fenerbahçe'nin rakibi Twente Hollanda'da kuruldu
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bu hafta Twente ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Twente hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan takımlarımızdan Fenerbahçe ikinci maçlar kapsamında yarın saat 22.00'da Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Twente'nin nerenin takımı olduğu merak ediliyor.
TWENTE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Twente, 1965 yılında Hollanda'nın doğusunda yer alan Enschede şehrinde kuruldu.
Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de mücadele eden kulüp 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu oldu.
Kırmızı-beyaz renkleri tercih den Twente iç saha maçlarını 24 bin kişi kapasiteye sahip Grolch Veste Stadyumu'nda oynuyor.
Eredivisie liginde güncel olarak 14 puan ile dördüncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar ligde oynadıkları son 5 maçın 3'ünü kazanırken birer tanesinde ise beraberlik ve mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.
2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Manchester United ile karşı karşıya gelen Twente zorlu rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
TWENTE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Twente ile Fenerbahçe 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecekler.
Hollanda'da oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.