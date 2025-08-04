Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli olacak! Feyenoord'u elerse rakibi kim olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play off kura çekimi bugün gerçekleşecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan UEFA kura çekimi sonrasında Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de belli olacak. Futbolseverler heyecanla kura çekiminin başlayacağı saati bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli olacak! Feyenoord'u elerse rakibi kim olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:28

Futbolseverlerin yakından takip ettiği , Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin mücadeleleri heyecanla izleniyor. Bugün İsviçre'de çekilecek olan kura sonucunda 'nin 'u elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi netleşecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK BELLİ OLDU MU?

İsviçre'nin Nyon kentinde bugün düzelenecek olan kura çekimi sonrasında , Fenerbahçe, ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri netleşecek. Sarı lacivertli ekip 3. eleme turunda Feyenoord'u yenmesi durumunda play off etabına geçecek. Bugün çekilecek olan kura sonrasında Fenerbahçe'nin rakibini yenmesi durumunda play off turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli olacak. Kura çekimi henüz gerçekleşmezken bugün 13.00'te yapılacak.

Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli olacak! Feyenoord'u elerse rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE FEYENOORD'U ELERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi durumunda Fenerbahçe play off etabında mücadele edecek. Kura çekimi bugün 13.00'te başlayacak. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de netleşecek. Samsunspor'un bulunduğu kura çekimi, TSİ 14.00'te, Beşiktaş ve Başakşehir'in yer aldığı play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'dan bir yıldızı daha istiyor! Fiyatı 30 milyon euro
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#UEFA Konferans Ligi
#istanbul başakşehir
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.