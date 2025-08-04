Fenerbahçe'nin rakibi UEFA kura çekimi sonrası belli olacak! Feyenoord'u elerse rakibi kim olacak?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin mücadeleleri heyecanla izleniyor. Bugün İsviçre'de çekilecek olan kura sonucunda Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi netleşecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK BELLİ OLDU MU?

İsviçre'nin Nyon kentinde bugün düzelenecek olan kura çekimi sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri netleşecek. Sarı lacivertli ekip 3. eleme turunda Feyenoord'u yenmesi durumunda play off etabına geçecek. Bugün çekilecek olan kura sonrasında Fenerbahçe'nin rakibini yenmesi durumunda play off turunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli olacak. Kura çekimi henüz gerçekleşmezken bugün 13.00'te yapılacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD'U ELERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi durumunda Fenerbahçe play off etabında mücadele edecek. Kura çekimi bugün 13.00'te başlayacak. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de netleşecek. Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te, Beşiktaş ve Başakşehir'in yer aldığı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleşecek.