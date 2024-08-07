Fenerbahçe'nin sakatlanan oyuncusu Fred'in sahalara döneceği tarih belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
07 Ağustos 2024 11:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:59
Lugano maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in ne zaman tekrardan sahalara döneceği gündem oldu. Sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen başarılı oyuncunun tedavisi devam ediyor.
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşı karşıya geldi.
Deplasmana çıkan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho açıklama yaptı.
Mourinho'nun açıklamalarının ardından Lugano maçında sakatlanan Fred'in ne zaman sahalara döneceği taraftarlar tarafından merak edildi.
FRED NE ZAMAN DÖNECEK?
30 Temmuz Salı günü oynanan Fenerbahçe-Lugano maçının 31. dakikasında Fred, sağ diz iç yan bağlarından sakatlanmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fred 3-4 hafta sonra sahalara dönecek.
FRED LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe ve Lille arasında Kadıköy'de oynanacak olan rövanş maçında Fred'in kadroda yer almaması bekleniyor.
Kaynak: TGRT HABER