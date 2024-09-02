Fenerbahçe'nin transfer edeceği iddia edilen Christian Medina, Boca Juniors'da oynuyor

02 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:06

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2024-2025 sezonunun yaz transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler Boca Juniors'un genç orta saha oyuncusu Cristian Medina için 15 milyon dolarlık teklif yaptı.

Yapılan teklifin ardından taraftarlar Cristian Medina kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorularının cevabını araştırmaya başladı.

CRİSTİAN MEDİNA KİMDİR?

Cristian Medina, 1 Haziran 2002 yılında Arjantin'in Moreno bölgesinde dünyaya geldi.

Rayo de Malaver altyapısında yetişen Arjantinli genç yıldız 2019-2020 sezonunda Boca Juniors'a transferoldu.

2020-2021 sezonunda Boca Juniors'ın A takımına yükselen Cristian Medina, Arjantin U15, ve Arjantin U17 milli takımlarında forma giydi.

Orta saha pozisyonunda oynayan genç yıldız geçen sezon çıktığı 25 maçta toplam 2 bin 26 dakika süre aldı.

Bu maçlarda 3 gol, 3 asist yapan Cristian Medina, sezon boyunca sadece 6 sarı, 1 sarıdan kırmızı kart gördü.

CRİSTİAN MEDİNA KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 2002 tarihinde doğan Cristian Medina, 2024 itibarıyla 22 yaşındadır.

CRİSTİAN MEDİNA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cristian Medina kariyeri boyunca Rayo de Malaver, Boca Juniors, Ajantin U15 ve U17 takımlarında oynadı.