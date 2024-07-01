Fenerbahçe'nin transfer edeceği iddia edilen Youssef En-Nesyri istatistikleri

01 Temmuz 2024 08:56 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:15

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Sevilla ile Youssef En-Nesyri transferi için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Sevilla ile görüşmeye gitti.

Futbolseverler haberlerin ardından Youssef En-Nesyri'nin istatistiklerini ve 2023-2024 sezonundaki performansını merak etmeye başladı.

YOUSSEF EN-NESYRİ İSTATİSTİKLERİ

27 yaşındaki Faslı yıldız futbolcu bu sezon LaLiga'da 33 olmak üzere toplam 41 maça çıktı.

Bu maçlarda 3 bin 248 dakika süre bulan Youssef En-Nesyri 20 gol 3 asist yaptı.

Sezon boyunca ise sadece 4 sarı kart gören yıldızın Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro değeri bulunuyor.

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR NELER?

Kariyerine Malaga CF Juvenil A takımında başlayan yıldız futbolcu sırasıyla Atletico Malagueno, Malaga CF, CD Leganes takımlarında oynadı.

2020 yılından beri ise Sevilla takımında forma giyiyor.