Fenerbahçe'nin transfer edeceği iddia edilen Youssef En-Nesyri istatistikleri
Transfer görüşmeleri için Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Youssef En-Nesyri'nin takımı Sevilla ile görüşmeye gittiği ortaya çıktı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Sevilla ile Youssef En-Nesyri transferi için çalışmalara başladığı iddia edildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Sevilla ile görüşmeye gitti.
Futbolseverler haberlerin ardından Youssef En-Nesyri'nin istatistiklerini ve 2023-2024 sezonundaki performansını merak etmeye başladı.
YOUSSEF EN-NESYRİ İSTATİSTİKLERİ
27 yaşındaki Faslı yıldız futbolcu bu sezon LaLiga'da 33 olmak üzere toplam 41 maça çıktı.
Bu maçlarda 3 bin 248 dakika süre bulan Youssef En-Nesyri 20 gol 3 asist yaptı.
Sezon boyunca ise sadece 4 sarı kart gören yıldızın Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro değeri bulunuyor.
YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR NELER?
Kariyerine Malaga CF Juvenil A takımında başlayan yıldız futbolcu sırasıyla Atletico Malagueno, Malaga CF, CD Leganes takımlarında oynadı.
2020 yılından beri ise Sevilla takımında forma giyiyor.