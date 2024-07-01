Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe'nin transfer edeceği iddia edilen Youssef En-Nesyri istatistikleri

Fenerbahçe'nin transfer edeceği iddia edilen Youssef En-Nesyri istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
01 Temmuz 2024 08:56 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:15
Fenerbahçe&#039;nin transfer edeceği iddia edilen Youssef En-Nesyri istatistikleri

Transfer görüşmeleri için Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Youssef En-Nesyri'nin takımı Sevilla ile görüşmeye gittiği ortaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Sevilla ile Youssef En-Nesyri transferi için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Sevilla ile görüşmeye gitti.

Futbolseverler haberlerin ardından Youssef En-Nesyri'nin istatistiklerini ve 2023-2024 sezonundaki performansını merak etmeye başladı.

Fenerbahçe'nin transfer edeceği iddia edilen Youssef En-Nesyri istatistikleri - 1. Resim

YOUSSEF EN-NESYRİ İSTATİSTİKLERİ

27 yaşındaki Faslı yıldız futbolcu bu sezon LaLiga'da 33 olmak üzere toplam 41 maça çıktı.

Bu maçlarda 3 bin 248 dakika süre bulan Youssef En-Nesyri 20 gol 3 asist yaptı.

Sezon boyunca ise sadece 4 sarı kart gören yıldızın Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro değeri bulunuyor.

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR NELER?

Kariyerine Malaga CF Juvenil A takımında başlayan yıldız futbolcu sırasıyla Atletico Malagueno, Malaga CF, CD Leganes takımlarında oynadı. 

2020 yılından beri ise Sevilla takımında forma giyiyor.

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...