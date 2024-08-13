Fenerbahçe'nin turu atlaması için Lille'i 2 farkla yenmesi gerekiyor

13 Ağustos 2024 13:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:59

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Lille maçının muhtemel ilk 11'i belli oldu

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Lille maçının muhtemel ilk 11'i belli oldu

13 Ağustos günü FB - Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek. Karşılaşmaya az bir süre kala heyecan sürerken Fenerbahçe'nin turu geçmesi için ne olması gerektiği konuşulmaya başlandı.

FENERBAHÇE TURU NASIL ATLAR, KAÇ GOL ATMASI GEREKİYOR?

Bu akşam oynanacak olan FB - Lille maçı 20.00'da başlarken temsilcimizin rövanş maçında rakibini 2 farkla yenmesi gerekiyor. İlk maçta sarı lacivertliler 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

FB 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 SKORLA YENERSE TURU GEÇER Mİ?

Ülkemizi temsil eden FB, rakibini 2 farkla yenmesi halinde turu atlıyor. Bu nedenle 2 farklı olan her türlü skor sonucunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle play-off’ta karşılaşacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇEMEZSE NE OLUR?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçta FB, tek farkla galip gelir ise uzatmalar oynanacak. 15 dakikalık 2 devre sonrasında eşitlik sürerse penaltı atışları ile maçın galibi belli olacak.

Beraber bir skor elde edilmesi halinde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde veda ederken mücadelesini Avrupa Ligi'nde sürdürecek.

FENERBAHÇE TUR ATLARSA MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Bu akşamın merakla beklenen müsabakasında galip gelmemiz halinde FB, Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle play-off’ta karşı karşıya gelecek.

Lille'e karşı mağlup olması halinde ise Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek.