Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kimle karşılaşacağı 29 Ağustos'ta belli olacak

14 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:28

Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Yeni hedef Avrupa Ligi

Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Yeni hedef Avrupa Ligi

Fenerbahçe 13 Ağustos Salı günü Fransa temsilcisi Lille'i Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırladı.

İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden temsilcimiz rövanş maçında da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerin kimle karşılaşacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elendiği için yeni sisteme göre UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde kimle karşılaşacağı ise 29 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinin ardından belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

14 Ağustos tarihi itibariyle UEFA Avrupa Ligi'nde yer alması kesinleşen ve Fenerbahçe'nin rakibi olması muhtemel olan takımlar şöyle: