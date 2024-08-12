Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anılıyor

12 Ağustos 2024 08:56 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 09:08

EURO 2024 sırasında A Milli Takım'da gösterdiği başarının ardından büyük takımların ilgisini çeken Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun transfer iddiaları son zamanlarda giderek artmaya başladı.

Son oynanan Adana Demirspor maçında taraftarlar yıldız isim oyundan çıkarken "Gitme Sana Muhtacım" bestesini söylemeye başladı.

Ferdi Kadıoğlu ise taraftarın bu hareketine alkışla karşılık verdi.

FERDİ KADIOĞLU GİDİYOR MU?

Ferdi Kadıoğlu'nun taraftarı alkışlaması ve selamlaması sosyal medyada transfer olacağı yönündeki iddiaları arttırdı.

İddialara Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemenciler, X hesabından karşılık verdi.

Yemenciler "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili 'veda etti' şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum" dedi.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile Premier Lig ekiplerinden Brighton'un ilgilendiği yönünde iddialar bulunuyor.

İddialara göre Brighton, Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "reddedilemeyecek bir teklif gelmezse Ferdi Kalacak" ifadelerini kullanmıştı.