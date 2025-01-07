07 Ocak 2025 17:28 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:33

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçı, bu hafta Kasımpaşa ile oynanacak. Fenerbahçe ZTK maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusuydu. Maç, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin turnuvaya katılımı konusundaki son karar ise Ali Koç'un 8 Ocak'taki basın toplantısında netleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası​ heyecanı başlarken, Fenerbahçe​'nin turnuvaya katılıp katılmayacağı merak konusu.

FENERBAHÇE ZTK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçı, 9 Eylül​ Perşembe günü Kasımpaşa​ ile karşılaşacak. Maç, saat 20.30'da başlayacak ve ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu tarih, Fenerbahçe'nin turnuvaya katılımı kesinleşirse geçerli olacak.

Fenerbahçe'nin turnuvaya katılımı, kulüp yönetimi ve genel kurulun değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Bu konudaki nihai karar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç​'un 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklanacak.

FENERBAHÇE'NİN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM, KİMİNLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçını Kasımpaşa ile oynayacak. Bu karşılaşma, grupların başlangıcını temsil eden bir mücadele olacak.

Kasımpaşa, turnuvaya katılma kararı almış ve bu yıl da mücadele etmeye devam edecek.

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILACAK MI?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda net bir karar henüz açıklanmadı. Başkan Ali Koç, 8 Ocak'ta gerçekleştireceği basın toplantısında bu konuya açıklık getirecek. Kulüp, geçtiğimiz sene katılmama kararı almıştı, fakat bu yıl durum yeniden değerlendiriliyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin katılma konusunda süre istediğini belirtmişti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da, bu konunun toplantıda değerlendirileceğini ifade etmişti. Bu durum, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda yer alıp almayacağının belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe'nin ilk Ziraat Türkiye Kupası maçı, 9 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Kasımpaşa ile oynanacak.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na Katılacak mı?

Fenerbahçe'nin turnuvaya katılım kararı, 8 Ocak 2025 tarihinde Ali Koç'un yapacağı basın toplantısında açıklanacak.

Fenerbahçe'nin Basın Toplantısı Ne Zaman?

Ali Koç'un basın toplantısı, 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00'de gerçekleşecek.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kimle Karşılaşacak?

Fenerbahçe, ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe'nin maçı, ATV kanalından canlı yayınlanacak.