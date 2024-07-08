Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Wesley Gassova Corinthians takımında forma giyiyor

08 Temmuz 2024 09:05 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:31

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe iddialara göre Brezilyalı genç yetenek Wesley Gassova'yı transfer edecek.

Taraftarlar tarafından genç yıldızın istatistikleri, hangi takımda oynadığı ve yaşı merak ediliyor.

WESLEY GASSOVA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yıldız oyuncu Brezilya 1. Lig'inde yer alan Corinthians takımında forma giyiyor.

WESLEY GASSOVA KAÇ YAŞINDA?

Corinthians altyapısında yetişen yıldız oyucu 5 Mart 2005 yılında doğdu.

WESLEY GASSOVA İSTATİSTİKLERİ

2023-2024 sezonunda Wesley Gassova toplam 36 maça çıkarak 2 bin 433 dakika süre aldı.

Bu maçlarda 5 gol, 3 asist yaptı.

Sezon boyunca sadece 4 sarı kart gören yıldız oyuncu sol tarafta kanat oyuncusu olarak oynuyor.