Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Levent Mercan'ın istatistikleri
Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından ilk transferini yaptı. Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki Levent Mercan sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2023-2024 sezonunda şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmişti.
Şimdi ise sarı-lacivertliler 2024-2025 sezonu için ilk transferini yaptı.
Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
LEVENT MERCAN İSTATİSTİKLERİ
Levent Mercan 10 Aralık 2000 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
2019-2020 yılında Schalke'nin altyapısından ana kadroya çıkan genç futbolcu bir sene sonra Karagümrük'e kiralık olarak geldi.
Sol bek pozisyonunda oynayan genç futbolcuyu Karagümrük 2022-2023 sezonunda ise renklerine bağladı.
2023-2024 sezonu boyunca 36 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 39 maça çıktı.
Maçlarda 3 bin 322 dakika oynama şansı bulan Levent Mercan 1 gol, 5 asist yaptı.
Sezon boyunca genç futbolcu sadece 8 sarı kart gördü.