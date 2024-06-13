Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Levent Mercan'ın istatistikleri

13 Haziran 2024 17:22 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:35

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2023-2024 sezonunda şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmişti.

Şimdi ise sarı-lacivertliler 2024-2025 sezonu için ilk transferini yaptı.

Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

LEVENT MERCAN İSTATİSTİKLERİ

Levent Mercan 10 Aralık 2000 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

2019-2020 yılında Schalke'nin altyapısından ana kadroya çıkan genç futbolcu bir sene sonra Karagümrük'e kiralık olarak geldi.

Sol bek pozisyonunda oynayan genç futbolcuyu Karagümrük 2022-2023 sezonunda ise renklerine bağladı.

2023-2024 sezonu boyunca 36 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 39 maça çıktı.

Maçlarda 3 bin 322 dakika oynama şansı bulan Levent Mercan 1 gol, 5 asist yaptı.

Sezon boyunca genç futbolcu sadece 8 sarı kart gördü.